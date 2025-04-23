В Красногорске поймали закладчика наркотиков

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Москвича, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств, задержали в Красногорске, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у мужчины пакет с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что в составе вещества содержится амфетамин общей массой около 100 граммов», — говорится в сообщении.Следствие установило, что задержанный должен был распространять наркотик через тайники-закладки на территории Москвы и Московской области.
Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
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