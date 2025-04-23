«Что происходит?» В самолёте «Победы» выпали кислородные маски

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В самолёте Boeing 737 авиакомпании «Победа», который совершал рейс Москва — Санкт-Петербург, в кабине пилотов сработала сигнализация о разгерметизации, поэтому в салоне выпали кислородные маски. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
На борту авиалайнера началась небольшая паника: на видео, имеющееся в распоряжении телеграм-канала слышно, как одна из пассажирок несколько раз спрашивает: «Что происходит»?
В итоге самолёт сел без проблем в Пулково, из пассажиров никто не пострадал.
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В итоге самолёт сел без проблем в Пулково, из пассажиров никто не пострадал.
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Анастасия Чубина