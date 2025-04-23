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В Ленинградской области 8-летняя девочка получила перелом ноги во время массажа

Фото: iStock/yanik88

Фото: iStock/yanik88

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело после того, как восьмилетняя девочка получила перелом ноги во время сеанса массажа. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ, пишет РИА Новости.
Инцидент произошел 25 марта в деревне Юкки, когда девочка проходила массаж у 53-летнего специалиста. После сеанса она почувствовала сильную боль в ноге. Родители обратились в больницу, где у ребенка диагностировали перелом нижнего конца бедренной кости.

По данному факту полиция Всеволожского района возбудила уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ, которая касается причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Информация о дальнейших действиях в отношении предполагаемого фигуранта пока не раскрыта.

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#родители
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#девочка
«Что происходит?» В самолёте «Победы» выпали кислородные маски
В самолёте «Победы» появился сигнал о разгерметизации, выпали кислородные маски
23 апреля 2025, 12:59

Фото: iStock/TRAVELARIUM

В самолёте Boeing 737 авиакомпании «Победа», который совершал рейс Москва — Санкт-Петербург, в кабине пилотов сработала сигнализация о разгерметизации, поэтому в салоне выпали кислородные маски. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
На борту авиалайнера началась небольшая паника: на видео, имеющееся в распоряжении телеграм-канала слышно, как одна из пассажирок несколько раз спрашивает: «Что происходит»?



В итоге самолёт сел без проблем в Пулково, из пассажиров никто не пострадал.

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#самолет
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#инцидент
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Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в нападении с ножом на полицейского
В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении на полицейского
23 апреля 2025, 12:43

Фото: iStock/TRAVELARIUM

Подмосковные росгвардейцы совместно с коллегами из МВД задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.
Сотрудники Каширского отдела вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о противоправных действиях в отношении сотрудника подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городскому округу Серебряные Пруды.

Оперативно прибыв на место, сотрудники Росгвардии выяснили, что около одного из домов их коллеги из полиции заметили подозрительного мужчину, который постоянно огладывался по сторонам. На просьбу предоставить удостоверяющие личность документы, он ответил отказом, после чего нанёс несколько ударов ножом одному из сотрудников и скрылся через поле.

Во время проверки лесного массива росгвардейцы обнаружили и задержали преступника, который оказался 36-летним жителем Тульской области.

Пострадавшего полицейского госпитализировали. Проводится проверка.

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Автомобиль влетел в толпу людей на «зебре» в Тамбовской области
В Мичуринске автомобиль влетел в толпу людей на пешеходном переходе
23 апреля 2025, 11:47

Фото: iStock/PinkBadger

Автомобиль влетел в толпу на пешеходном переходе в городе Мичуринск Тамбовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что авария произошла в нескольких метра от здания администрации района. Автомобиль влетел в толпу пешеходов, переходящих улицу по «зебре».

В результате ДТП пострадали четыре человека: 78-летняя и 61-летняя пенсионерки, 61-летний мужчина и 17-летняя девушка. У всех диагностированы черепно-мозговые травмы, ушибы грудной клетки и ссадины. Трое из них тяжёло пострадали.

За рулём автомобиля был 45-летний мужчина, которого оперативно задержали очевидцы аварии до прибытия полиции.

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В Москве возбудили дело стрелявшего в собаку и попавшего в ребенка мужчину
23 апреля 2025, 11:36

Фото: iStock/ Elena Esich

В Москве возбудили уголовное дело по статье 213 (Хулиганство) УК РФ в отношении мужчины, ранившего 11-летнюю девочку из пневматического пистолета, сообщил в Телеграм-канале следственный комитет России (СКР).
По информации следствия, расследование уголовного дела в отношении стрелявшего мужчины контролируют в центральном аппарате ведомства.

Напомним, девочка 2013 года рождения прогуливалась со своей мамой и собакой по улице Ереванская. Вдруг животное подбежало к прохожему. Тогда мужчина выстрелил из травматического пистолета в сторону собаки, но попал в руку несовершеннолетней.

В результате случившегося ребенка госпитализировали в больницу. Отмечалось, что мужчина попал в девочку случайно и хотел выстрелить в ее собаку. Животное побежало в его сторону, из-за чего тот и достал пистолет.

Ранее сообщалось, что концертного директора Игоря Талькова Владимира Шляфмана заочно приговорили к 13 годам лишения свободы по делу об убийстве артиста в 1991 году.

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#уголовное дело
#ук
#пистолет
#ребёнок
#собака
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Валерию Шляфману вынесли приговор за убийство певца Игоря Талькова
Валерия Шляфмана заочно осудили на 13 лет за убийство Игоря Талькова
23 апреля 2025, 11:25

Фото: iStock/Zolnierek

Концертного директора Игоря Талькова Владимира Шляфмана заочно приговорили к 13 годам лишения свободы по делу об убийстве артиста в 1991 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее следствием было установлено, что между Шляфманом и представителем певицы Азизы Игорем Малаховым произошёл конфликт за кулисами дворца «Юбилейный». При попытке застрелить Малахова Шляфман случайно нанёс смертельное ранение Талькову.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга постановил признать Шляфмана виновным в убийстве Игоря Талькова и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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