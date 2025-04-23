В Ленинградской области 8-летняя девочка получила перелом ноги во время массажа

Фото: iStock/yanik88
В Ленинградской области возбуждено уголовное дело после того, как восьмилетняя девочка получила перелом ноги во время сеанса массажа. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ, пишет РИА Новости.
Инцидент произошел 25 марта в деревне Юкки, когда девочка проходила массаж у 53-летнего специалиста. После сеанса она почувствовала сильную боль в ноге. Родители обратились в больницу, где у ребенка диагностировали перелом нижнего конца бедренной кости.
По данному факту полиция Всеволожского района возбудила уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ, которая касается причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Информация о дальнейших действиях в отношении предполагаемого фигуранта пока не раскрыта.
Читайте также:
В Москве возбудили дело стрелявшего в собаку и попавшего в ребенка мужчину
Мама 12-летней фигуристки Антоновой заявила о домогательствах тренера
В российском городе школьника толпой избили в подъезде дома
По данному факту полиция Всеволожского района возбудила уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ, которая касается причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Информация о дальнейших действиях в отношении предполагаемого фигуранта пока не раскрыта.
Читайте также:
В Москве возбудили дело стрелявшего в собаку и попавшего в ребенка мужчину
Мама 12-летней фигуристки Антоновой заявила о домогательствах тренера
В российском городе школьника толпой избили в подъезде дома
Дарья Осипова