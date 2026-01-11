На юге Петербурга припаркованные машины сковало льдом
На улице Звёздной в Петербурге из‑за коммунальной аварии припаркованные автомобили буквально превратились в ледяные глыбы.
Как сообщает 78.ru, происшествие случилось накануне. Вода, вылившаяся на дорогу, при минусовой температуре быстро замёрзла, и как минимум три машины оказались скованными льдом и снегом.
В ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга» поясняли, что на время локализации вытекания воды от водоснабжения планировали отключить торговый комплекс и дом № 8. К 14:00 по местному времени ситуацию удалось нормализовать.
Получат ли владельцы пострадавших авто компенсацию, пока неизвестно.
