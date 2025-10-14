В мытищинском ЖК «Цветочный город» поставили на кадастр многоквартирный дом

14 октября 2025, 09:43

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Новостройку на 187 квартир, возведённую в составе жилого комплекса «Цветочный город» на территории округа Мытищи, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Теперь владельцы квартир могут оформить права собственности, зарегистрироваться на своей жилплощади, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и детсады.





«Адрес новостройки: городской округ Мытищи, улица Пионерская, дом №3А. Кадастровый номер: 50:12:0100604:548», — говорится в сообщении.