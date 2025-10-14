В мытищинском ЖК «Цветочный город» поставили на кадастр многоквартирный дом
Новостройку на 187 квартир, возведённую в составе жилого комплекса «Цветочный город» на территории округа Мытищи, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Теперь владельцы квартир могут оформить права собственности, зарегистрироваться на своей жилплощади, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и детсады.
«Адрес новостройки: городской округ Мытищи, улица Пионерская, дом №3А. Кадастровый номер: 50:12:0100604:548», — говорится в сообщении.Общая площадь дома составляет более 10,9 тыс. квадратных метров. Там расположены квартиры различных планировок — как классических, так и евроформата. В каждой квартире есть просторные лоджии, а в некоторых — окна в ванной и панорамное остекление.