В красногорском ЖК «Тетрис» поставили на кадастр дом из двух корпусов
Многоквартирный двухкорпусный дом, построенный в составе жилого квартала «Тетрис» в Красногорске, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Теперь владельцы жилья могут оформить права на недвижимость, зарегистрироваться в своей квартире, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады.
«Новостройке присвоен адрес: город Красногорск, улица Большая Воскресенская, дом №5, корпус 1. Кадастровый номер: 50:11:0010306:5751», — говорится в сообщении.Общая площадь двухкорпусного дома составляет 41,8 тыс. квадратных метров. Прилегающая территория организована по принципу «двор без машин»: там есть зоны для прогулок, отдыха и занятий спортом. А для автомобилистов предусмотрен подземный паркинг, на которой можно спуститься на лифте с жилых этажей.