В красногорском ЖК «Тетрис» поставили на кадастр дом из двух корпусов

31 июля 2026, 09:13

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Многоквартирный двухкорпусный дом, построенный в составе жилого квартала «Тетрис» в Красногорске, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Теперь владельцы жилья могут оформить права на недвижимость, зарегистрироваться в своей квартире, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады.





«Новостройке присвоен адрес: город Красногорск, улица Большая Воскресенская, дом №5, корпус 1. Кадастровый номер: 50:11:0010306:5751», — говорится в сообщении.