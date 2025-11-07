В Красногорске поздравили ветеранов МВД с Днём сотрудника органов внутренних дел

07 ноября 2025, 17:28

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Красногорск

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел, который ежегодно отмечают в России 10 ноября, в городском округе Красногорск традиционно поздравили ветеранов МВД. Молодые сотрудники управления стараются сохранять тесную связь с теми, кто посвятил жизнь служению Отечеству, отметили в местной Администрации.





6 ноября начальник УМВД России по городскому округу Красногорск Дмитрий Богомолов, депутат Московской областной Думы Роман Володин и председатель Совета ветеранов УМВД Николай Кучаев навестили ветеранов, чтобы лично поздравить их с профессиональным праздником.



Фото: пресс-служба Администрации городского округа Красногорск

Поздравления и подарки получили Людмила Бурцева, Николай Саратцев и Вячеслав Груздев — каждый из них посвятил службе в органах внутренних дел десятилетия своей жизни.



Людмила Бурцева отработала более 40 лет и, несмотря на возраст, активно участвует в жизни ветеранских организаций. Вячеслав Груздев, майор милиции в отставке, более 25 лет служил старшим участковым инспектором в поселке Нахабино. Николай Саратцев, бывший командир взвода ППС, и сегодня ведёт активный образ жизни, занимается спортом и работает с молодежью.



Фото: пресс-служба Администрации городского округа Красногорск



«В первую очередь, хотим поблагодарить за Вашу службу. Гордимся! Вы – настоящая опора для нас, равняемся на Вас», – отметил депутат Мособлдумы Роман Володин.

«Всегда стараемся уделить внимание каждому ветерану, проходившему службу в нашем управлении. Они продолжают помогать нам своим опытом и советом», – подчеркнул начальник УМВД Дмитрий Богомолов.