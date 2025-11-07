Работники Мособлпожспаса освободили застрявшего в вентиляции голубя
Подмосковные спасатели пришли на помощь голубю, попавшему в вентиляцию. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.
Инцидент произошёл в Балашихе. В службу «Система‑112» позвонили жильцы многоэтажного дома и рассказали, что из кухонной вентиляции доносится шелест крыльев. На вызов оперативно выехали работники Мособлпожспаса. Прибыв на место, спасатели поднялись в квартиру на третьем этаже.
Сняв декоративный короб вытяжки, они разобрали часть вентиляции и обнаружили перепуганного голубя.
Помощь ветеринара птице не потребовалась. Пернатого накормили, дали прийти в себя и выпустили на волю.
