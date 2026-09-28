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В Красногорске представили новый выпуск историко-краеведческого альманаха

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Презентация 31-го выпуска историко-краеведческого альманаха «Красногорье» состоялась в доме культуры «Подмосковье» в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Альманах выходит ежегодно. В нём публикуют статьи, посвящённые знаменитым жителям муниципалитета, историческим событиям и интересным фактам, связанным с Красногорском.

«Авторов и участников подготовки альманаха поздравила с новым выпуском начальник управления культуры, туризма и молодежной политики городского округа Красногорск, заслуженный работник культуры РФ Галина Ковалева», — говорится в сообщении.
А главному редактору и автору альманаха Любови Постниковой вручила награду председатель окружной организации ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов, начальник управления по социальным вопросам Татьяна Квасникова.
Лев Каштанов

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