В Красногорске представили новый выпуск историко-краеведческого альманаха
Презентация 31-го выпуска историко-краеведческого альманаха «Красногорье» состоялась в доме культуры «Подмосковье» в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Альманах выходит ежегодно. В нём публикуют статьи, посвящённые знаменитым жителям муниципалитета, историческим событиям и интересным фактам, связанным с Красногорском.
«Авторов и участников подготовки альманаха поздравила с новым выпуском начальник управления культуры, туризма и молодежной политики городского округа Красногорск, заслуженный работник культуры РФ Галина Ковалева», — говорится в сообщении.А главному редактору и автору альманаха Любови Постниковой вручила награду председатель окружной организации ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов, начальник управления по социальным вопросам Татьяна Квасникова.