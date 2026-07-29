В Красногорске за пять лет появилось новых 16 школ и 27 детских садов
В Красногорске с 2021 года построили 16 школ и 27 детсадов. Об этом глава городского округа Дмитрий Волков рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.
К началу учебного года после капремонта откроют гимназию №2, дошкольное отделение Петрово-Дальневской школы и главный учебный корпус Красногорского колледжа на улице Речной.
Сейчас строят школу на 1100 мест в Павшинской пойме и реконструируют корпус гимназии №7 им. Д.П. Яковлева на 975 мест.
«Новые школы и детсады позволили обеспечить местами более 20 000 детей. Но ещё важно, что эти изменения позволили привлечь в команду образования, здравоохранения, культуры и спорта более 5000 новых сотрудников. Педагоги, как и врачи, получают компенсацию аренды жилья – 1800 человек по 30 000 рублей», – сказал Волков.По его словам, работникам системы здравоохранения предоставляется служебное жильё – 37 квартир. Кроме того, руководство округа помогало с привлечением кадров, когда при поддержке президента в Красногорске открывался центр имени Рошаля.