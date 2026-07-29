В Красногорске за пять лет появилось новых 16 школ и 27 детских садов

29 июля 2026, 18:23

оригинал А. Воробьёв и Д. Волков (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Красногорске с 2021 года построили 16 школ и 27 детсадов. Об этом глава городского округа Дмитрий Волков рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.





К началу учебного года после капремонта откроют гимназию №2, дошкольное отделение Петрово-Дальневской школы и главный учебный корпус Красногорского колледжа на улице Речной.



Сейчас строят школу на 1100 мест в Павшинской пойме и реконструируют корпус гимназии №7 им. Д.П. Яковлева на 975 мест.

«Новые школы и детсады позволили обеспечить местами более 20 000 детей. Но ещё важно, что эти изменения позволили привлечь в команду образования, здравоохранения, культуры и спорта более 5000 новых сотрудников. Педагоги, как и врачи, получают компенсацию аренды жилья – 1800 человек по 30 000 рублей», – сказал Волков.