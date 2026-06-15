В Красногорске пройдет детский футбольный турнир «Кубок доброты»

15 июня 2026, 17:55

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

18 июня в спортивном центре AIR ARENA в Красногорске состоится IX детский футбольный турнир «Кубок доброты», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.