В Красногорске пройдет детский футбольный турнир «Кубок доброты»
18 июня в спортивном центре AIR ARENA в Красногорске состоится IX детский футбольный турнир «Кубок доброты», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В 2026 году турнир посвятили памяти одного из его соорганизаторов и многолетнего друга проекта Василия Туровца. Организаторы приняли решение присвоить соревнованиям его имя в знак признательности за многолетнюю поддержку инициативы и вклад в развитие проекта, который объединяет детей вокруг спорта, дружбы и взаимопомощи.
Участниками турнира станут около 80 юных футболистов в возрасте от 9 до 15 лет. На поле выйдут воспитанники восьми социальных учреждений Москвы, Московской и Ивановской областей.
Почетным гостем мероприятия станет актер, телеведущий и общественный деятель Александр Зарубин, более известный как Саша Стоун. Он примет участие в церемонии награждения победителей и призеров соревнований.
За девять лет существования «Кубок доброты» стал важным спортивным и социальным проектом. Турнир объединяет воспитанников социальных учреждений, детей, оставшихся без попечения родителей, а также ребят, которым особенно необходимы внимание и поддержка.
Для участников соревнования становятся не только возможностью проявить себя на футбольном поле, но и настоящим праздником, который дарит яркие эмоции, чувство команды и новые знакомства.
Поддержку проекту оказывают фонд «Добрые Дела», коммуникационный холдинг SkyAlliance, компания «ХСА», девелопер промышленных парков INDUSTRIAL CITY, спортивный центр AIR ARENA, спортивное объединение Минька.РФ, СПП «ИВОЛГА», пиар-агентство RP GROUP и компания «Чистая линия».
Турнир пройдет 18 июня по адресу: Московская область, Красногорск, Новорижское шоссе, 23-й километр, владение 2, строение 4, спортивный центр AIR ARENA. Начало соревнований запланировано на 10:00, завершение — на 14:00. Мероприятие соответствует задачам государственной программы «Спорт России».
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