В красногорской деревне Поздняково построят котельную мощностью 15,3 МВт

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Котельную мощностью 15,3 МВт планируется построить в деревне Поздняково городского округа Красногорск, она будет обеспечивать отоплением и горячей водой жителей ЖК «Станиславский», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Котельная площадью более 300 квадратных метров будет работать на природном газе. Объект оборудуют современной системой автоматического управления, благодаря чему постоянное присутствие обслуживающего персонала там не потребуется», — говорится в сообщении.Котельная возводится для обслуживания четырёх многоквартирных домов, школы, амбулатории и двух детских садов будущего жилого комплекса. В настоящее время в ЖК «Станиславский» идёт строительство первого семиэтажного жилого корпуса на 366 квартир.
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