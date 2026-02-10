В Красногорске провели более 30 мероприятий по модернизации теплоснабжения
Свыше 30 мероприятий по модернизации систем теплоснабжения провели в городском округе Красногорск в минувшем году. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Модернизация теплоснабжения стала одной из тем совещания, которое провёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв с руководителями министерств, ведомств и округов региона.
«В число работ, выполненных в Красногорске, вошла реконструкция четырёх котельных и строительство одной новой, прокладка трёх участков магистральной теплосети и замена свыше 950 метров сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения», — говорится в сообщении.На совещании также подняли вопрос об обновлении дорог. В Красногорске в годовой план ремонта вошло свыше 13 километров участков региональной и муниципальной сети.