В Красногорске провели более 30 мероприятий по модернизации теплоснабжения

10 февраля 2026, 13:24

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Свыше 30 мероприятий по модернизации систем теплоснабжения провели в городском округе Красногорск в минувшем году. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Модернизация теплоснабжения стала одной из тем совещания, которое провёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв с руководителями министерств, ведомств и округов региона.





«В число работ, выполненных в Красногорске, вошла реконструкция четырёх котельных и строительство одной новой, прокладка трёх участков магистральной теплосети и замена свыше 950 метров сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения», — говорится в сообщении.