Иркутский тренер спас семилетнего мальчика из горящей машины

23 января 2026, 14:17

Фото: iStock/GummyBone

В Иркутске тренер детской спортивной секции Андрей Гельгорин вытащил семилетнего мальчика из горящего автомобиля на парковке спорткомплекса «Зенит» в микрорайоне Второй Иркутск. Об этом сообщает издание «Подъём».





По словам Гельгорина, он заметил дымящийся автомобиль, когда шёл на занятия. Мужчина бросился к машине, чтобы помочь, но двери заблокировались, а ручка сломалась.





«Ситуация сама располагала к тому, чтобы действовать, а не ждать. Внутри уже всё полыхало огнём», — рассказал тренер.

«Такое точно не каждый день происходит, но мне не хотелось бы популярности, я непопулярный человек», — сказал мужчина.