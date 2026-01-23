Иркутский тренер спас семилетнего мальчика из горящей машины
В Иркутске тренер детской спортивной секции Андрей Гельгорин вытащил семилетнего мальчика из горящего автомобиля на парковке спорткомплекса «Зенит» в микрорайоне Второй Иркутск. Об этом сообщает издание «Подъём».
По словам Гельгорина, он заметил дымящийся автомобиль, когда шёл на занятия. Мужчина бросился к машине, чтобы помочь, но двери заблокировались, а ручка сломалась.
«Ситуация сама располагала к тому, чтобы действовать, а не ждать. Внутри уже всё полыхало огнём», — рассказал тренер.
Для спасения ребёнка потребовалась помощь других прохожих: вместе они разбили стекло и вытащили мальчика вместе с детским креслом. На всё происшествие ушла примерно минута.
Женщина, владелица автомобиля, сообщила, что зашла в спортзал за дочерью, оставив сына в машине.. Пожарные прибыли на место уже после спасения.
Гельгорин отметил, что не ожидает популярности после инцидента. Причины возгорания автомобиля выяснит экспертиза.
«Такое точно не каждый день происходит, но мне не хотелось бы популярности, я непопулярный человек», — сказал мужчина.