В Красногорске рассказали о ходе отопительного сезона
Отопительный сезон в Красногорске проходит штатно, все мероприятия реализуются в соответствии с графиком. Об этом рассказал гендиректор компании «Красногорская теплосеть» Аркадий Филиппов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Филиппов отметил, что включению тепла предшествовала тщательная подготовка и старт сезону дали вовремя.
«В первые дни проводили совместно с управляющими компаниями развоздушивание и наладку. Сейчас все работает в штатном режиме», — подчеркнул Филиппов.Он добавил, что на всех 55 котельных, обслуживающих округ, стоят датчики, которые позволяют отслеживать работу аппаратуры в режиме реального времени. В случае сбоя к немедленному выезду на объекты готовы дежурные аварийные бригады.