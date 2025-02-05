В Красногорске состоится ежегодная выставка собак

С 15 по 16 февраля выставочный центр «Крокус Экспо» в Красногорске примет у себя одно из самых ожидаемых событий в мире кинологии — вторую ежегодную выставку собак «Лучшие собаки России / РКФ». Это мероприятие было организовано Московским областным кинологическим клубом «Лучшие собаки» и поддержано Российской кинологической федерацией, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Выставка будет доступна для всех посетителей. Они смогут следить за соревнованиями онлайн или на месте. На сайте будет трансляция с рингов и главного ринга, где выберут лучшего представителя породы и обладателя титула «Лучший из лучших».