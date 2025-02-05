В Красногорске состоится ежегодная выставка собак

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
С 15 по 16 февраля выставочный центр «Крокус Экспо» в Красногорске примет у себя одно из самых ожидаемых событий в мире кинологии — вторую ежегодную выставку собак «Лучшие собаки России / РКФ». Это мероприятие было организовано Московским областным кинологическим клубом «Лучшие собаки» и поддержано Российской кинологической федерацией, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В этом году на выставке будут выступать собаки-победители, занявшие первые десять мест в своём виде по результатам общего рейтинга «Топ Дог РКФ / Лучшие собаки России».
Судейская коллегия будет представлена опытными экспертами международного уровня. Юные участники смогут продемонстрировать свои навыки на открытом конкурсе «Open Baby & Puppy Show BRD».
Кроме того, в рамках выставки пройдут показательные выступления собак, которые служат в кинологических подразделениях Министерства обороны, МВД, МЧС, Федеральной таможенной службы, ФСИН и Росгвардии.
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Судейская коллегия будет представлена опытными экспертами международного уровня. Юные участники смогут продемонстрировать свои навыки на открытом конкурсе «Open Baby & Puppy Show BRD».
Кроме того, в рамках выставки пройдут показательные выступления собак, которые служат в кинологических подразделениях Министерства обороны, МВД, МЧС, Федеральной таможенной службы, ФСИН и Росгвардии.
Выставка будет доступна для всех посетителей. Они смогут следить за соревнованиями онлайн или на месте. На сайте будет трансляция с рингов и главного ринга, где выберут лучшего представителя породы и обладателя титула «Лучший из лучших».
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Дайана Хусинова