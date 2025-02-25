В Подмосковье за два года удвоились число электрокаров и гибридов

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Количество электрокаров и гибридных автомобилей в Московской области с 2023 года увеличилось в два раза. Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья, такие данные привёл министр энергетики региона Сергей Воропанов.
«Во всём мире последние несколько лет растут производство и продажа электромобилей. Наш регион – не исключение. Ежегодно в Подмосковье мы наблюдаем увеличение спроса на так называемый «зелёный» вид транспорта. Если по состоянию на 1 января 2023 года количество электромобилей в Подмосковье составляло 12 458 единиц (3 045 электрокаров и 9 413 гибридов), то ровно через два года оно уже составило 25 119 единиц (4 292 электрокаров, 20 827 гибридов)», – сказал Воропанов.Он объяснил это тем, что автолюбители стали чаще интересоваться более экологичным личным транспортом, а бизнес и власть на этот запрос отвечают. Министр спрогнозировал дальнейший рост спроса на электромобили и заверил, что в Подмосковье будут наращивать темпы развития электротранспортной инфраструктуры.
Фото: пресс-служба Минэнерго МО
В Одинцовском городском округе во вторник запустили новую электрозарядную станцию. Она расположена в рабочем посёлке Большие Вязёмы на территории технического центра «ВОЛИН».
Оборудование для станции поставила компания из Перми – ведущий разработчик и производитель ЭЗС в России. Станция имеет четыре разъёма – три работают на быструю зарядку, ещё один – на медленную.
Ранее Воропанов назвал развитие электротранспорта в регионе приоритетным направлением деятельности правительства Московской области. Большое внимание уделяется расширению сети электрозарядных станций. Сегодня в Подмосковье работает 703 ЭЗС – 355 медленных станций и 348 быстрых.
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