В Подмосковье выписали штрафы на 896 000 рублей за неправильный выгул питомцев
Государственные ветеринарные инспекторы подмосковного Минсельхозпрода в течение 2025 года возбудили более 670 административных дел за нарушение правил содержания и выгула домашних животных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Проверки проводили в парках, на выгульных площадках и в других общественных местах. Сумма штрафов достигла 896 000 рублей, предупреждения получили 124 владельца.
«Ответственность за соблюдение правил содержания и выгула домашних животных лежит на их хозяевах. От этого зависит безопасность людей и питомцев. Мы разъясняем требования законодательства. При первичном нарушении инспекторы, как правило, ограничиваются предупреждением. Но повторные нарушения уже влекут наложение административного штрафа», – пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.Как напомнили в ведомстве, за нарушение правил выгула для граждан предусмотрен штраф от 1500 до 3000 рублей. Выгуливать собак нужно в специально отведённых местах. Кроме того, необходимо убирать продукты жизнедеятельности животных, использовать поводок для всех собак и надевать намордник на животных выше 25 сантиметров в холке.
Собакам запрещено находиться на территории дошкольных и общеобразовательных учреждений, детских и спортивных площадок, а также в общественных местах без присмотра на свободном выгуле. Инспекторы также могут проверить наличие вакцинации, соблюдение карантина и регистрацию собаки, отсканировав специальным устройством микрочип.
Свидетели нарушений могут обратиться с заявлением в ближайшее отделение полиции. К нему нужно приложить фото- или видеодоказательства с указанием даты, времени и места.
После проверки материалы направят в Минсельхозпрод Московской области для рассмотрения и принятия мер.