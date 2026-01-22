В Подмосковье выписали штрафы на 896 000 рублей за неправильный выгул питомцев

22 января 2026, 21:55

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Государственные ветеринарные инспекторы подмосковного Минсельхозпрода в течение 2025 года возбудили более 670 административных дел за нарушение правил содержания и выгула домашних животных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Проверки проводили в парках, на выгульных площадках и в других общественных местах. Сумма штрафов достигла 896 000 рублей, предупреждения получили 124 владельца.

«Ответственность за соблюдение правил содержания и выгула домашних животных лежит на их хозяевах. От этого зависит безопасность людей и питомцев. Мы разъясняем требования законодательства. При первичном нарушении инспекторы, как правило, ограничиваются предупреждением. Но повторные нарушения уже влекут наложение административного штрафа», – пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.