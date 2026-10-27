Под Можайском высадили виноградник

27 октября 2026, 14:45

оригинал Фото: istockphoto / Алексей Филатов

В Подмосковье начали развивать проект «Можайская лоза». Виноград уже посадили на площади в один гектар, сообщили в пресс-службе администрации Можайского городского округа.





Сейчас подготовлена площадка площадью около трёх гектаров. Из Дагестана доставили 3000 двухлетних саженцев – 2000 столовых сортов «Августин» и «Премьера», а также тысячу саженцев технического сорта «Первенец Магарача».



Дополнительно закуплено 500 саженцев вишни, груши и фундука. Весной планируют заложить ещё три гектара виноградника, а позже расширить посадки до 30-50 гектаров.

«Деятельность по проекту ведёт заслуженный работник сельского хозяйства Дагестана Агамирза Шамсиев. Его опыт в виноградарстве помогает адаптировать южные сорта к условиям Подмосковья. Проект реализуют при участии владельца ООО «Горетово», Александра Григеля», – рассказали в администрации.