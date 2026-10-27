Под Можайском высадили виноградник
В Подмосковье начали развивать проект «Можайская лоза». Виноград уже посадили на площади в один гектар, сообщили в пресс-службе администрации Можайского городского округа.
Сейчас подготовлена площадка площадью около трёх гектаров. Из Дагестана доставили 3000 двухлетних саженцев – 2000 столовых сортов «Августин» и «Премьера», а также тысячу саженцев технического сорта «Первенец Магарача».
Дополнительно закуплено 500 саженцев вишни, груши и фундука. Весной планируют заложить ещё три гектара виноградника, а позже расширить посадки до 30-50 гектаров.
«Деятельность по проекту ведёт заслуженный работник сельского хозяйства Дагестана Агамирза Шамсиев. Его опыт в виноградарстве помогает адаптировать южные сорта к условиям Подмосковья. Проект реализуют при участии владельца ООО «Горетово», Александра Григеля», – рассказали в администрации.Помимо виноградарства, «Можайская лоза» предусматривает выращивание овощей открытого грунта, развитие аквакультуры и сельского туризма, создание торговой площадки для продажи саженцев и пространства для дегустаций.
Будущий виноградник посетили министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин. Они принял участие в посадке лозы.