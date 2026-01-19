В Подмосковье мигранты зарезали подростка, который заступился за девушку
В подмосковной Электростали мигранты зарезали 17-летнего подростка, который заступился за девушку. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
По словам свидетелей, конфликт быстро перерос в драку. Один из нападавших достал нож и несколько раз ударил подростка. Ранения оказались смертельными. Юноша скончался до приезда медиков. В салоне началась паника, люди выбежали из автобуса и не смогли оказать помощь пострадавшему.
Полиция задержала одного из участников инцидента. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают второго фигуранта. Предварительно, нападавшие — приезжие. Эту информацию проверяют правоохранительные органы.
Местные жители сообщают о давлении на свидетелей. По их словам, неизвестные предлагали деньги за молчание и угрожали отказавшимся. Официальных подтверждений этим заявлениям пока нет. Следственный комитет проводит проверку и обещает дать правовую оценку действиям всех причастных.
Читайте также: