В Красногорске тушат строительные бытовки на площади почти 300 квадратных метров
Видео: пресс-служба МЧС РФ
В районе деревни Марьино городского округа Красногорск загорелись бытовки на территории, отведённой под строительство. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
Площадь пожара составляет 288 «квадратов». Сейчас огонь локализован. В тушении заняты 16 человек, привлечены четыре единицы техники.
Спасательные службы продолжают работать для полного прекращения возгорания и обеспечения безопасности.
Информация о пострадавших не поступала.
