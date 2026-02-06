Достижения.рф

В Красногорске тушат строительные бытовки на площади почти 300 квадратных метров

Видео: пресс-служба МЧС РФ

В районе деревни Марьино городского округа Красногорск загорелись бытовки на территории, отведённой под строительство. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.



Площадь пожара составляет 288 «квадратов». Сейчас огонь локализован. В тушении заняты 16 человек, привлечены четыре единицы техники.

Спасательные службы продолжают работать для полного прекращения возгорания и обеспечения безопасности.

Информация о пострадавших не поступала.

Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0