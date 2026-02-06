Достижения.рф

Вагон электрички загорелся в Петербурге

Фото: iStock/Kirill Sirotiuk

В Калининском районе Санкт‑Петербурга произошло возгорание в железнодорожном составе. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ.



Инцидент случился с неработающей электричкой. По предварительной информации, пожар начался в головной кабине поезда.

Сотрудники РЖД первыми отреагировали на ЧП и попытались самостоятельно потушить огонь. На место оперативно прибыли спасатели МЧС, которые завершили ликвидацию возгорания.

Некоторое время назад в Северной столице произошёл ещё один пожар, в результате которого пострадал 13-летний подросток. Пламя охватило автозаправочную станцию в Кировском районе.

Александр Огарёв

