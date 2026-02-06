Вагон электрички загорелся в Петербурге
В Калининском районе Санкт‑Петербурга произошло возгорание в железнодорожном составе. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ.
Инцидент случился с неработающей электричкой. По предварительной информации, пожар начался в головной кабине поезда.
Сотрудники РЖД первыми отреагировали на ЧП и попытались самостоятельно потушить огонь. На место оперативно прибыли спасатели МЧС, которые завершили ликвидацию возгорания.
Некоторое время назад в Северной столице произошёл ещё один пожар, в результате которого пострадал 13-летний подросток. Пламя охватило автозаправочную станцию в Кировском районе.
Читайте также: