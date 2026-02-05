Пожар на АЗС в Петербурге: есть пострадавшие
Возгорание произошло на автозаправочной станции в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом пишет ТАСС.
В результате пострадал 13-летний подросток. Его с ожогами госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас он находится в реанимации и опросить его пока невозможно.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности.
Сигнал о пожаре поступил в полицию в 16:41 мск от очевидца. Инцидент произошел на АЗС у дома 139 по Ленинскому проспекту. Огнем повредило одну из заправочных колонок. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося и возможных причастных.
