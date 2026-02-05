Пожар на АЗС в Петербурге: есть пострадавшие

05 февраля 2026, 22:16

Подросток пострадал из-за пожара на АЗС в Петербурге

Фото: istockphoto/Sunan Wongsa-nga

Возгорание произошло на автозаправочной станции в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом пишет ТАСС.