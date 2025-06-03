В Красногорске участковые рассказали жителям об уловках мошенников
Акцию «Осторожно, мошенники! Не дай себя обмануть» провели участковые на улицах Красногорска, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В рамках акции полицейские рассказывали прохожим о распространённых схемах обмана, которые используют мошенники, чтобы заполучить конфиденциальную информацию о своих жертвах и завладеть их деньгами», — говорится в сообщении.Участковые также напомнили гражданам, что аферисты при общении по телефону часто представляются сотрудниками банков. Но в реальности представители финансовых организаций не звонят клиентам и никогда не просят передать им какие-либо коды из смс-сообщений или секретные данные карты.
Всем участникам акции полицейские вручили памятки с информацией, как оградить себя от мошенников.