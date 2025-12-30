Пострадавший от взрыва «купюры» в Красногорске мальчик учится жить заново и скоро вернется в школу
Мальчик, пострадавший в Красногорске от самодельного взрывного устройства (СВУ), учится жить заново. Девятилетний Глеб собирается пойти в школу с нового года, передает Telegram-канал SHOT со ссылкой на близких ребенка.
Напомним, что 11 ноября Глеб возвращался с тренировки по кикбоксингу и увидел на земле свернутую купюру. Когда он потянулся за деньгами, произошел взрыв. Прохожие немедленно вызвали пострадавшему скорую. Ребенку ампутировали пальцы на кисти руки.
Несмотря на полученные травмы, Глеб пытается самостоятельно писать и работать на компьютере. Сильные повреждения делают эту задачу нелегкой — медики уже сняли гипс с левой руки мальчика, но правая остаётся в повязке.
Семья Глеба планирует изготовить для него протез на поврежденную руку, а пока мальчик осваивает навыки левши.
«Глава округа Дмитрий Волков находится на постоянной связи с Глебом и его семьей и оказывает всю необходимую поддержку», — говорится в публикации.Личность преступника, заложившего взрывное устройство на детской площадке, до сих пор не установлена. Поиски осложняются отсутствием записи с места происшествия — местность находилась вне поля зрения камер видеонаблюдения.