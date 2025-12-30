Пострадавший от взрыва «купюры» в Красногорске мальчик учится жить заново и скоро вернется в школу

30 декабря 2025, 00:04

SHOT: Пострадавший от взрыва СВУ в Красногорске мальчик Глеб скоро вернется в школу

Фото: iStock/roman dragunov

Мальчик, пострадавший в Красногорске от самодельного взрывного устройства (СВУ), учится жить заново. Девятилетний Глеб собирается пойти в школу с нового года, передает Telegram-канал SHOT со ссылкой на близких ребенка.





Напомним, что 11 ноября Глеб возвращался с тренировки по кикбоксингу и увидел на земле свернутую купюру. Когда он потянулся за деньгами, произошел взрыв. Прохожие немедленно вызвали пострадавшему скорую. Ребенку ампутировали пальцы на кисти руки.



Несмотря на полученные травмы, Глеб пытается самостоятельно писать и работать на компьютере. Сильные повреждения делают эту задачу нелегкой — медики уже сняли гипс с левой руки мальчика, но правая остаётся в повязке.





«Глава округа Дмитрий Волков находится на постоянной связи с Глебом и его семьей и оказывает всю необходимую поддержку», — говорится в публикации.