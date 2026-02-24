В Красногорске ветеранов МВД поздравили с Днём защитника Отечества

24 февраля 2026, 16:53

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Красногорских ветеранов органов внутренних дел навестили в преддверии Дня защитника Отечества и поздравили с предстоящим праздником их сослуживцы и официальные лица. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Среди гостей были депутат Мособлдумы Роман Володин и начальник УМВД России по городскому округу Красногорск Дмитрий Богомолов, а в число радушных хозяев вошли отслужившие в горячих точки сотрудники МВД Алексей Шишкин и Анатолий Капусткин.





«Роман Володин отметил, что такие люди оберегают нас и являются ориентиром для молодого поколения», — говорится в сообщении.