В Красногорске ветеранов МВД поздравили с Днём защитника Отечества

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Красногорских ветеранов органов внутренних дел навестили в преддверии Дня защитника Отечества и поздравили с предстоящим праздником их сослуживцы и официальные лица. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Среди гостей были депутат Мособлдумы Роман Володин и начальник УМВД России по городскому округу Красногорск Дмитрий Богомолов, а в число радушных хозяев вошли отслужившие в горячих точки сотрудники МВД Алексей Шишкин и Анатолий Капусткин.

«Роман Володин отметил, что такие люди оберегают нас и являются ориентиром для молодого поколения», — говорится в сообщении.
В свою очередь Дмитрий Богомолов подчеркнул, что ветераны с многолетним опытом службы за плечами, продолжают вести активную жизнь и передают свои знания и духовный настрой молодёжи.
