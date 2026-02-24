В Красногорске ветеранов МВД поздравили с Днём защитника Отечества
Красногорских ветеранов органов внутренних дел навестили в преддверии Дня защитника Отечества и поздравили с предстоящим праздником их сослуживцы и официальные лица. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Среди гостей были депутат Мособлдумы Роман Володин и начальник УМВД России по городскому округу Красногорск Дмитрий Богомолов, а в число радушных хозяев вошли отслужившие в горячих точки сотрудники МВД Алексей Шишкин и Анатолий Капусткин.
«Роман Володин отметил, что такие люди оберегают нас и являются ориентиром для молодого поколения», — говорится в сообщении.В свою очередь Дмитрий Богомолов подчеркнул, что ветераны с многолетним опытом службы за плечами, продолжают вести активную жизнь и передают свои знания и духовный настрой молодёжи.