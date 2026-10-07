В Красногорске вручили партбилеты 15 новым членам «Единой России»

07 октября 2026, 15:13

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Партийные удостоверения вручили 15 новым членам «Единой России» в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Мероприятие состоялось в отделении на Лесной улице. Ряды единороссов пополнили люди разных возрастов и профессий: предприниматели, инженеры, общественники и участники СВО. В этот же день заявление на вступление в партию подал ветеран специальной военной операции, руководитель некоммерческой организации «Подход» Андрей Зотов.





«Я решил вступить в партию, чтобы идти с народом, работать с молодёжью, помогать людям, поддерживать участников СВО, их семьи и старшее поколение», — сказал Зотов.