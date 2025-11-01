В Московской области реализуется программа переподготовки «Герои Подмосковья»

01 ноября 2025, 09:43

оригинал Фото: istockphoto / Prostock-Studio

В Московской области продолжается реализация образовательной программы «Герои Подмосковья», направленной на профессиональную переподготовку участников боевых действий и развитие их управленческих компетенций. Проект помогает ветеранам получить новые знания и построить карьеру в государственных или корпоративных структурах.





К участию приглашаются действующие и бывшие военнослужащие, имеющие высшее образование государственного образца или признанный иностранный диплом. Прописка в регионе не требуется.



По словам участника программы, ветерана СВО, подполковника Сергея Краюшина, обучение проходит интенсивно и с высоким уровнем организации.



«Все сделано не формально, а с душой — от начала до конца. Высокий уровень организации, возможность общения с практиками, людьми, имеющими высокий статус в госвласти», — отметил он в беседе с REGIONS.