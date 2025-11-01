В Московской области реализуется программа переподготовки «Герои Подмосковья»
В Московской области продолжается реализация образовательной программы «Герои Подмосковья», направленной на профессиональную переподготовку участников боевых действий и развитие их управленческих компетенций. Проект помогает ветеранам получить новые знания и построить карьеру в государственных или корпоративных структурах.
К участию приглашаются действующие и бывшие военнослужащие, имеющие высшее образование государственного образца или признанный иностранный диплом. Прописка в регионе не требуется.
По словам участника программы, ветерана СВО, подполковника Сергея Краюшина, обучение проходит интенсивно и с высоким уровнем организации.
«Все сделано не формально, а с душой — от начала до конца. Высокий уровень организации, возможность общения с практиками, людьми, имеющими высокий статус в госвласти», — отметил он в беседе с REGIONS.Краюшин подчеркнул, что программа сочетает теоретические и практические занятия, включает зачёты, экзамены и деловые игры. Главная цель проекта — подготовка квалифицированных управленцев из числа участников СВО для работы в органах власти.
Для участия необходимо подать заявку на официальном сайте, написать эссе, пройти тестирование и собеседование. Лучшие кандидаты смогут пройти обучение и стажировку в структурах региона.