В Московской области реализуется программа переподготовки «Герои Подмосковья»

В Московской области продолжается реализация образовательной программы «Герои Подмосковья», направленной на профессиональную переподготовку участников боевых действий и развитие их управленческих компетенций. Проект помогает ветеранам получить новые знания и построить карьеру в государственных или корпоративных структурах.



К участию приглашаются действующие и бывшие военнослужащие, имеющие высшее образование государственного образца или признанный иностранный диплом. Прописка в регионе не требуется.

По словам участника программы, ветерана СВО, подполковника Сергея Краюшина, обучение проходит интенсивно и с высоким уровнем организации.

«Все сделано не формально, а с душой — от начала до конца. Высокий уровень организации, возможность общения с практиками, людьми, имеющими высокий статус в госвласти», — отметил он в беседе с REGIONS.
Краюшин подчеркнул, что программа сочетает теоретические и практические занятия, включает зачёты, экзамены и деловые игры. Главная цель проекта — подготовка квалифицированных управленцев из числа участников СВО для работы в органах власти.

Для участия необходимо подать заявку на официальном сайте, написать эссе, пройти тестирование и собеседование. Лучшие кандидаты смогут пройти обучение и стажировку в структурах региона.
Дайана Хусинова

