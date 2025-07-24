Самолет с 40 пассажирами на борту перестал выходить на связь в Амурской области
Пассажирский самолет перестал выходить на связь в Амурской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ан-24 авиакомпании «Ангара» выполнял рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. На его борту находились 46 человек — 40 пассажиров, включая двоих детей, и шесть членов экипажа.
По предварительным данным, связь с воздушным судном прервалась в нескольких километрах от аэропорта Тынды — последней точки маршрута. На поиски пропавшего самолета был направлен вертолет Ми-8.
Точные причины произошедшего пока неизвестны. Не исключено, что с исчезновением связана непогода, которая наблюдается в регионе. В Белогорске действует режим ЧС из-за сильной бури, оставившей город без электроэнергии, водоснабжения и связи.
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