Белогорск в Амурской области остался без электричества, воды и связи из-за бури

24 июля 2025, 05:39

Фото: iStock/Daria Kulkova

Город Белогорск в Амурской области остался без электричества, воды и связи после сильной бури. Об этом рассказал глава администрации населенного пункта Сергей Мелюков.





Из-за происшествия в городе был введен режим ЧС. Как отметил в своем telegram-канале Мелюков, администрация держит ситуацию под контролем и находится на рабочих местах в полном составе.





«Масштаб последствий ночной непогоды серьезный. <...> Город сейчас без электроэнергии, воды и практически без связи », — сообщил Мелюков.