Белогорск в Амурской области остался без электричества, воды и связи из-за бури
Город Белогорск в Амурской области остался без электричества, воды и связи после сильной бури. Об этом рассказал глава администрации населенного пункта Сергей Мелюков.
Из-за происшествия в городе был введен режим ЧС. Как отметил в своем telegram-канале Мелюков, администрация держит ситуацию под контролем и находится на рабочих местах в полном составе.
«Масштаб последствий ночной непогоды серьезный. <...> Город сейчас без электроэнергии, воды и практически без связи », — сообщил Мелюков.
Он отметил, что среди жителей пострадавших нет. Для ликвидации последствий по поручению главы города было направлено 20 спасателей. К тому же из регионального Минлесхоза предоставлены два источника питания и три водовозки.