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В Москве пострадали два человека из-за пожара во время квеста про апокалипсис

Фото: iStock/Distortion Media

В московском квеструме «Клаустрофобия» вспыхнул пожар во время квеста про апокалипсис. В результате происшествия пострадали два человека.



По данным telegram-канала Shot, пожарная сигнализация завыла в квеструме под конец квеста. Сначала участники подумали, что это часть шоу. Как оказалось, тревога оказалась реальной. Люди почувствовали запах дыма и быстро вышли на улицу.

Часть компании осталась на третьем этаже в баре. Там пожарная сигнализация не сработала. Из-за этого некоторые надышались дымом. Госпитализация в больницу им не потребовалась. Причина возгорания пока остается неизвестной.

Иван Мусатов

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