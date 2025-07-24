В Москве пострадали два человека из-за пожара во время квеста про апокалипсис
В московском квеструме «Клаустрофобия» вспыхнул пожар во время квеста про апокалипсис. В результате происшествия пострадали два человека.
По данным telegram-канала Shot, пожарная сигнализация завыла в квеструме под конец квеста. Сначала участники подумали, что это часть шоу. Как оказалось, тревога оказалась реальной. Люди почувствовали запах дыма и быстро вышли на улицу.
Часть компании осталась на третьем этаже в баре. Там пожарная сигнализация не сработала. Из-за этого некоторые надышались дымом. Госпитализация в больницу им не потребовалась. Причина возгорания пока остается неизвестной.
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