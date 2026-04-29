В Красногорске задержали нигерийца, укравшего машину у соотечественника

29 апреля 2026, 13:02

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Гражданина Нигерии, обманом забравшего и продавшего автомобиль своего проживающего в Москве соотечественника, задержали полицейские Красногорска. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Законный владелец машины хотел продать её. Он попросил помощи у знакомого, который свободно говорил по-русски, и передал ему ключи и документы — чтобы показывать автомобиль потенциальным покупателям. Но вскоре выяснилось, что объявление о продаже пропало, а знакомый перестал выходить на связь.





«Когда полицейские задержали подозреваемого, он рассказал, что продал машину в один из автосалонов, предъявив при этом паспорт знакомого. Из-за сходства потерпевшего и злоумышленника в салоне не заметили подмену и перечислили на счёт продавца шесть с половиной миллионов рублей», — говорится в сообщении.