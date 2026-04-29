В ДТП с грузовиком на КАД разорвало минивэн — фото

29 апреля 2026, 12:48

В ДТП с грузовиком на КАД в Петербурге разорвало минивэн

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

В Санкт-Петербурге на внешнем кольце Кольцевой автодороги (КАД) в районе съезда к Мурманскому шоссе произошло серьезное ДТП с участием минивэна Volkswagen и грузового автомобиля. Об этом проинформировал Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».





По предварительным данным, иномарка столкнулась с грузовиком, двигавшимся в попутном направлении. В результате аварии пострадали два человека — водитель и пассажир минивэна, который, предположительно, является несовершеннолетним.



На опубликованных в сети кадрах видно, что легковой автомобиль получил критические повреждения — транспортное средство буквально разорвало на части. Также зафиксировали, как прибывшие на место спасатели извлекают из искореженной машины пассажира. К сожалению, полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью.



Фото: Леноблпожспас

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.



