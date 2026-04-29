Раскрыта страшная деталь о подозреваемом в убийстве 11-летней девочки на Кубани
Стали известны подробности о подозреваемом в похищении и убийстве 11-летней девочки в Краснодарском крае. Их приводит телеграм-канал Baza.
Как выяснилось, 31-летний Александр М. руководил Темрюкским отделением Союза казачьей молодежи — помогал администрации следить за воспитанием подрастающего поколения и организовывать мероприятия. В свободное время он увлекался аниме и фанфиками, в том числе с маркировкой 18+.
В сети у мужчины было несколько аккаунтов: на одном он позиционировал себя как счастливый семьянин, а на другом зарегистрирован под именем «Эрен Йегер» — главного героя мультсериала «Атака титанов» — и подписан на множество аниме-пабликов с эротическим уклоном.
Напомним, 28 апреля в Краснодарском крае нашли тело 11-летней девочки с признаками насильственной смерти. За четыре дня до трагедии школьница пошла гулять с подругами и пропала. К ее поискам привлекли около 700 человек, в том числе из других регионов. Вскоре подозреваемого задержали — им оказался 31-летний Александр М, который проживал в хуторе Белый, в нескольких километрах от дома жертвы.
