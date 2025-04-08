Королева красоты кинулась спасать ребенка во время землетрясения и погибла под руинами

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Первая обладательница титула «Мисс Туризм Мьянма» погибла под обломками 12-этажного жилого комплекса Sky Villa, разрушенного землетрясением 28 марта. Об этом сообщает издание Need To Know (NTK).
Землетрясение магнитудой 7,7 унесло жизни более 3,6 тыс. человек, 5 тыс. получили ранения. Подземные толчки ощущались в Таиланде, Вьетнаме и Китае.
Тело 28-летней Сили Ми обнаружили 2 апреля в городе Мандалай. По словам очевидцев, она бросилась спасать ребёнка в здание Sky Villa, когда начались толчки, но не успела выбраться до обрушения.
Организаторы конкурса «Мисс Туризм Мьянма» выразили соболезнования её семье. Ми выиграла титул в 2018 году и представляла страну на международном конкурсе.
Жилой комплекс Sky Villa, построенный в 2017 году, рекламировался как сейсмоустойчивый, но не выдержал удара стихии. В здании находились популярный бар, современный тренажёрный зал и жилые апартаменты.
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Тело 28-летней Сили Ми обнаружили 2 апреля в городе Мандалай. По словам очевидцев, она бросилась спасать ребёнка в здание Sky Villa, когда начались толчки, но не успела выбраться до обрушения.
Организаторы конкурса «Мисс Туризм Мьянма» выразили соболезнования её семье. Ми выиграла титул в 2018 году и представляла страну на международном конкурсе.
Жилой комплекс Sky Villa, построенный в 2017 году, рекламировался как сейсмоустойчивый, но не выдержал удара стихии. В здании находились популярный бар, современный тренажёрный зал и жилые апартаменты.
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Мария Моисеева