В Непале протестующие подожгли отель Hilton, где могут находиться туристы из РФ

Фото: iStock/abadonian

В Непале протестующие подожгли отель Hilton, где могут находиться российские туристы. Об этом сообщает telegram-канал Shot.



Причиной поджога отеля является то, что протестующие связывают его с сыном премьер-министра страны. К тому же, от огня пострадал и дом последнего. Митингующие уже ворвались в здание правящей партии и парламента Непала.

Протесты в стране начались после запрета практически всех соцсетей и YouTube. В итоге власти возобновили их работу, но бунтующие не остановились и продолжили митинговать.

Иван Мусатов

