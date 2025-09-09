В Непале протестующие подожгли отель Hilton, где могут находиться туристы из РФ
В Непале протестующие подожгли отель Hilton, где могут находиться российские туристы. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Причиной поджога отеля является то, что протестующие связывают его с сыном премьер-министра страны. К тому же, от огня пострадал и дом последнего. Митингующие уже ворвались в здание правящей партии и парламента Непала.
Протесты в стране начались после запрета практически всех соцсетей и YouTube. В итоге власти возобновили их работу, но бунтующие не остановились и продолжили митинговать.
