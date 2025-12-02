В Красногорске задержали виновника ДТП, пившего спиртное прямо за рулём

02 декабря 2025, 22:33

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Красногорского отдела вневедомственной охраны задержали пьяного водителя, совершившего ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





На маршруте патрулирования росгвардейцы заметили аварию, которая произошла на дублёре Волоколамского шоссе. Как выяснилось, нетрезвый 28-летний водитель каршеринга, двигаясь на большой скорости, столкнулся с иномаркой.

«Несмотря на произошедшее, мужчина продолжал пить спиртное прямо за рулём. Намерение скрыться с места ДТП могло привести к гораздо более трагическим последствиям для остальных участников дорожного движения. Однако росгвардейцы среагировали оперативно», – отметили в пресс-службе.