Малолетний мигрант ударил ножом охранника за просьбу прекратить публичный намаз

24 ноября 2025, 13:25

Мигрант ударил ножом охранника за просьбу прекратить публичный намаз в Москве

Фото: istockphoto/Daniel Tadevosyan

Малолетний мигрант напал на охранника с ножом после просьбы прекратить публичный намаз. Об этом сообщает «МК».