Малолетний мигрант ударил ножом охранника за просьбу прекратить публичный намаз
Малолетний мигрант напал на охранника с ножом после просьбы прекратить публичный намаз. Об этом сообщает «МК».
В материале говорится, что юноша даже принёс с собой коврик, но выбрал для этого общественное место.
Два сотрудника безопасности заметили его действия и попросили прекратить молитву. Обращение вызвало недовольство подростка, который в итоге ранил одного из них и попытался сбежать.
Позже Мухаммеда задержали, но он вновь достал оружие и нанес ранение в плечо одному из правоохранителей. Сейчас злоумышленник обвиняется в покушении на убийство и насилии в отношении представителей власти.
По информации «МК», Мухаммед является уроженцем Азербайджана и недавно переехал в Москву, где учится в колледже. В ближайшее время суд определит меру пресечения, дело находится под контролем прокуратуры.
