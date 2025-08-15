В Красногорске загорелся дом рядом с особняком Филиппа Киркорова
В подмосковном Красногорске загорелся дом, который расположен рядом с особняком Филиппа Киркорова. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Как рассказывают очевидцы, большая часть охвачена огнем, а из окон здания валит густой дым. Существует риск, что пламя перейдет на дом поп-короля.
Особняк был куплен Киркоровым в 2017 году. Он находится на берегу Живописной бухты Москвы-реки, а общая площадь усадьбы превышает гектар. Ориентировочная стоимость недвижимости в районе 12 миллионов долларов. На даче Филиппа никто не пострадал, так как никого не было дома.
