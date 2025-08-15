Число погибших при взрыве под Рязанью выросло до пяти человек
Число погибших из-за взрыва на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области возросло до пяти человек. К тому же под завали находится не менее 20 человек.
По информации telegram-канала Mash, всего в результате происшествия пострадали до 74 человек. Предварительно, причиной стала детонация боеприпаса. На данный момент врачи осматривают 48 человек.
На месте работают экстренные службы. Специалисты пытаются вытащить находящихся под завалами людей.
Ранее «Радио 1» опубликовало видео с места происшествия. На нем запечатлен огромный столб дыма, поднимающийся в небо.
