Стали известны подробности произошедшего взрыва в Рязанской области

15 августа 2025, 12:37

Взрыв на рязанском предприятии полностью разрушил завод «Эластик», есть пострадавшие

Фото: Istock/Centuryboy

В Шиловском районе Рязанской области, на территории бывшего завода «Эластик», произошёл взрыв с последующим пожаром. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.