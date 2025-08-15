Стали известны подробности произошедшего взрыва в Рязанской области
В Шиловском районе Рязанской области, на территории бывшего завода «Эластик», произошёл взрыв с последующим пожаром. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Инцидент случился в цеху, где ранее производили порох. В результате чрезвычайного происшествия три человека получили травмы и были госпитализированы. Здание порохового цеха полностью разрушено.
Сообщается, что взрыв произошёл в одном из производственных помещений предприятия. На момент происшествия юридическое лицо завода — ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» — уже было ликвидировано. Решение о прекращении деятельности предприятия арбитражный суд принял ещё в июле 2025 года, а конкурсное производство завершилось в июне 2024 года.
На данный момент все обстоятельства случившегося выясняются.
