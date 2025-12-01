В Красногорске завершают благоустройство набережной «Озеро Торфяное»

01 декабря 2025, 09:03

оригинал Фото: Министерство благоустройства Московской области

В городском округе Красногорск подходит к завершению создание новой набережной «Озеро Торфяное». Основные работы уже выполнены, и жители могут пользоваться обновлённым пространством для прогулок, отдыха у воды и семейного досуга, сообщает Министерство благоустройства Московской области.







На территории уложено около 7,5 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия, смонтировано почти 5 километров садового бордюра и высажены тысячи растений, включая около 200 деревьев и кустарников. Это обеспечит зелёный, ухоженный ландшафт и комфортную атмосферу в тёплое время года.



Для активного отдыха оборудованы две детские и спортивные зоны с игровыми элементами и тренажёрами. Установлены скамейки, урны, столы для настольного тенниса, предусмотрены парковочные места.



Особое внимание уделено безопасности: по всей территории размещено около 100 световых опор, а новые пешеходные мосты соединили разные участки набережной и сделали маршруты более удобными.