В Красногорске завершают ремонт детсада при гимназии №5
Капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии №5 в микрорайоне Райцентр городского округа Красногорск вступил в завершающую стадию. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Строители наносят последний слой шпатлевки, монтируют панели потолка, устанавливают светильники, сантехническое оборудование и ограждения лестниц. На прилегающей территории готовят основания под игровые площадки и проезжую часть, укладывают тротуарную плитку. В работах задействовано 35 человек, используется три единицы техники», — говорится в сообщении.Общая площадь детского сада составляет более 1,7 тыс. квадратных метров. В рамках капитального ремонта в здании обновили фасад, кровлю и входные группы, а также инженерные сети и внутренние помещения. Кроме того, предусмотрено благоустройство прилегающей территории.
Отремонтированный детский сад отроется для воспитанников 1 сентября.