В Красногорской больнице запустили современный рентген‑аппарат за 11 млн рублей

30 июля 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Красногорскую клиническую больницу оснастили рентген‑аппаратом типа «С‑дуга». Оборудование установлено в операционных и уже активно используется медиками, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Новый аппарат позволяет проводить интраоперационные рентген‑снимки и выводить картинку в режиме реального времени. Врачи видят ход вмешательства на мониторе прямо во время операции. При этом они могут получать снимки под любым углом и максимально контролировать процесс.

«Появление такого оборудования в нашем операционном блоке – это новый уровень безопасности и качества медицинской помощи. Мы можем проводить операции с ювелирной точностью, видя каждый этап работы на мониторе. Это значительно сокращает время вмешательства и ускоряет восстановление пациентов», – сказал заместитель главврача Красногорской больницы по организационной деятельности и внешним коммуникациям Сергей Андреенков.