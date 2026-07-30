В Красногорской больнице запустили современный рентген‑аппарат за 11 млн рублей
Красногорскую клиническую больницу оснастили рентген‑аппаратом типа «С‑дуга». Оборудование установлено в операционных и уже активно используется медиками, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Новый аппарат позволяет проводить интраоперационные рентген‑снимки и выводить картинку в режиме реального времени. Врачи видят ход вмешательства на мониторе прямо во время операции. При этом они могут получать снимки под любым углом и максимально контролировать процесс.
«Появление такого оборудования в нашем операционном блоке – это новый уровень безопасности и качества медицинской помощи. Мы можем проводить операции с ювелирной точностью, видя каждый этап работы на мониторе. Это значительно сокращает время вмешательства и ускоряет восстановление пациентов», – сказал заместитель главврача Красногорской больницы по организационной деятельности и внешним коммуникациям Сергей Андреенков.Стоимость нового аппарата составила около 11 миллионов рублей. Техника закуплена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».