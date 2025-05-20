Красногорский культурно-досуговый клуб «Мечта» провёл отчётный концерт

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
В Доме культуры «Луч» прошёл отчётный концерт творческих коллективов культурно-досугового клуба «Мечта» из Нахабина и Красногорска. Мероприятие под названием «Мечта: Новые горизонты» собрало множество зрителей, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
На концерте представили результаты творческой работы коллективов за сезон. Год был насыщен открытиями и достижениями. Участники стали лауреатами конкурсов и фестивалей, получив награды разного уровня, а также завоевали гран-при. Всего за сезон они заняли 165 призовых мест.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
На сцену вышли юные таланты и представители старшего поколения в возрасте от 5 до 85 лет. Концерт отличался разнообразием жанров и форматов – от вокальных выступлений до танцевальных номеров и театрализованных постановок.
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Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
На сцену вышли юные таланты и представители старшего поколения в возрасте от 5 до 85 лет. Концерт отличался разнообразием жанров и форматов – от вокальных выступлений до танцевальных номеров и театрализованных постановок.
«Артисты показали высокий уровень подготовки. В программе были представлены народные номера – «Ой, кумушка», «Саратовские частушки», «Комарочек», «Колесо»; современные – «Птица-вестница», «Были танцы», «За мечтой» и другие. В фойе гости могли посетить мастер-класс по бисероплетению, увидеть выставку работ декоративно-прикладного творчества», – говорится в сообщении.С приветственным словом к участникам обратилась заслуженный работник культуры Московской области, директор КДК «Красногорье» Вероника Андриянова. Награды за добросовестный труд и вклад в развитие культуры округа получили лучшие сотрудники учреждения.
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Лора Луганская