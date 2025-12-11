В Барвихинской школе открылась выставка военной миниатюры

11 декабря 2025, 13:57

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

VII ежегодная выставка «Миниатюра для творческой молодежи» открылась в Барвихинской средней общеобразовательной школе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.





В экспозицию вошли более 700 экспонатов: миниатюрные солдатики разных эпох, игровых вселенных и масштабов, модели самолётов, артиллерии, бронетехники и кораблей.





«Наша выставка — это настоящий экскурс в мир исторической и военной миниатюры. Ребята могут увидеть солдатиков, в которых играли их папы и даже дедушки. Кроме того, можно отследить, как развивалась технология изготовления игрушек: от простых моделей из дутого пластика до высоко детализированных миниатюр», — рассказал куратор выставки, методист Одинцовского молодёжного центра, гендиректор центра гуманитарного, культурного и экологического просвещения «Технологии Созидания» Андрей Ткачук.