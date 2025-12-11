Для «серебряных волонтёров» Одинцова провели занятие по безопасности на дорогах
Инструктаж для представителей движения «Серебряные волонтеры» провели в Одинцовском городском округе сотрудники местного отделения Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Занятие было посвящено использованию световозвращающих элементов.
«В ходе инструктажа сотрудники ГАИ обсудили со слушателями, как правильно использовать такие аксессуары, чтобы они работали максимально эффективно, и на каких частях верхней одежды их рекомендуется размещать», — говорится в сообщении.Специалисты отметили, что благодаря световозвращающим элементам безопасность пешеходов на дорогах увеличивается в разы.
Ранее сообщалось, что в Одинцовском округе в будущем году отремонтируют 12 муниципальных дорог общей протяжённостью восемь с половиной километров.