Для «серебряных волонтёров» Одинцова провели занятие по безопасности на дорогах

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Инструктаж для представителей движения «Серебряные волонтеры» провели в Одинцовском городском округе сотрудники местного отделения Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Занятие было посвящено использованию световозвращающих элементов.

«В ходе инструктажа сотрудники ГАИ обсудили со слушателями, как правильно использовать такие аксессуары, чтобы они работали максимально эффективно, и на каких частях верхней одежды их рекомендуется размещать», — говорится в сообщении.
Специалисты отметили, что благодаря световозвращающим элементам безопасность пешеходов на дорогах увеличивается в разы.

Ранее сообщалось, что в Одинцовском округе в будущем году отремонтируют 12 муниципальных дорог общей протяжённостью восемь с половиной километров.
Лев Каштанов

