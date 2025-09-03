В красногорском ЖК «Аникеевский» построили детсад на 315 мест

03 сентября 2025, 09:08

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Строительство детского сада, рассчитанного на 315 воспитанников, завершили на территории жилого комплекса «Аникеевский» в городском округе Красногорск. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает министерство жилищной политики Московской области.





Общая площадь здания составляет более 4,2 тыс. квадратных метров, детсад рассчитан на тринадцать групп.





«В здании расположены групповые ячейки с игровыми, спальнями, раздевалками и санузлами. Есть также физкультурный и музыкальный залы, кабинет логопеда, медпункт с процедурной, методические кабинеты, технические и административные помещения», — говорится в сообщении.