В красногорском ЖК «Аникеевский» построили детсад на 315 мест
Строительство детского сада, рассчитанного на 315 воспитанников, завершили на территории жилого комплекса «Аникеевский» в городском округе Красногорск. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает министерство жилищной политики Московской области.
Общая площадь здания составляет более 4,2 тыс. квадратных метров, детсад рассчитан на тринадцать групп.
«В здании расположены групповые ячейки с игровыми, спальнями, раздевалками и санузлами. Есть также физкультурный и музыкальный залы, кабинет логопеда, медпункт с процедурной, методические кабинеты, технические и административные помещения», — говорится в сообщении.На прилегающей территории установлены игровые площадки и проведено озеленение.
Детский сад возвели за счёт застройщика в рамках договора о комплексном развитии территории.