В красногорском ЖК «Ильинские луга» строят детсад с ясельными группами
Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, строят в составе жилого комплекса «Ильинские луга» в деревне Глухово округа Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
В детсаду предусмотрены 14 групп, две из которых — ясельные. У каждой из групп будет своё помещение с игровой, спальней, санузлом и раздевалкой.
«Строительство началось в апреле текущего года. В настоящее время готовность объекта составляет 27%», — говорится в сообщении.В здании, помимо групповых помещений, обустроят музыкальный и физкультурный залы, кабинет для работы с логопедом и психологом, пищеблок полного цикла и медпункт с процедурным кабинетом.
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