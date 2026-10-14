В красногорском ЖК «Ильинские луга» строят детсад с ясельными группами

14 октября 2026, 18:32

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, строят в составе жилого комплекса «Ильинские луга» в деревне Глухово округа Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





В детсаду предусмотрены 14 групп, две из которых — ясельные. У каждой из групп будет своё помещение с игровой, спальней, санузлом и раздевалкой.





«Строительство началось в апреле текущего года. В настоящее время готовность объекта составляет 27%», — говорится в сообщении.