В красногорском ЖК «Квартал Строгино» завершают строительство детсада
Детский сад, рассчитанные на 300 воспитанников, строят в составе жилого комплекса «Квартал Строгино» на территории округа Красногорск. Сейчас готовность объекта достигла 87%. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Общая площадь здания составляет около 4 200 квадратных метров. Постройка состоит из двух корпусов — основного трёхэтажного и двухэтажного примыкающего крыла.
В детском саду размещаются 12 групповых помещений со своими игровыми, спальнями, буфетами, раздевалками и санузлами, спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога, медпункт и пищеблок.«Основные строительно-монтажные работы на площадке завершены. Рабочие занимаются подключением инженерных коммуникаций, отделкой помещений и фасада», — говорится в сообщении.