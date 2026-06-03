В красногорском ЖК «Квартал Строгино» завершают строительство детсада

03 июня 2026, 09:25

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанные на 300 воспитанников, строят в составе жилого комплекса «Квартал Строгино» на территории округа Красногорск. Сейчас готовность объекта достигла 87%. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Общая площадь здания составляет около 4 200 квадратных метров. Постройка состоит из двух корпусов — основного трёхэтажного и двухэтажного примыкающего крыла.



