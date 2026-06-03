Достижения.рф

В красногорском ЖК «Квартал Строгино» завершают строительство детсада

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанные на 300 воспитанников, строят в составе жилого комплекса «Квартал Строгино» на территории округа Красногорск. Сейчас готовность объекта достигла 87%. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.



Общая площадь здания составляет около 4 200 квадратных метров. Постройка состоит из двух корпусов — основного трёхэтажного и двухэтажного примыкающего крыла.

«Основные строительно-монтажные работы на площадке завершены. Рабочие занимаются подключением инженерных коммуникаций, отделкой помещений и фасада», — говорится в сообщении.
В детском саду размещаются 12 групповых помещений со своими игровыми, спальнями, буфетами, раздевалками и санузлами, спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога, медпункт и пищеблок.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0